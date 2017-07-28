Никоноров: впереди сборную России в Евролиге ожидают два мини-финала

Форвард сборной России Борис Никоноров прокомментировал крупную победу над Грецией (9:0) в матче третьего этапа Евролиги-2017 по пляжному футболу, который проходит в Москве.

«Греция – довольно серьёзный соперник. На первом этапе Евролиги они с минимальным отрывами проигрывали довольно сильным командам, поэтому мы не рассчитывали, что игра будет лёгкой. Настраивались на серьёзный бой, выходили помирать, оттого и счёт такой. Профессионально сделали своё дело. Впереди нас ожидают два мини-финала. Если выиграем их, то на 100% будем в Суперфинале, а это наша задача.

Моё самочувствие? Слава богу, чувствую себя хорошо. Сегодня сделали все необходимые процедуры, надеюсь, что завтра проснусь и всё будет в порядке", — приводит слова Никонорова Beachsoccerrussia.ru

В оставшихся матчах домашнего этапа россиянам предстоит сыграть с белорусами и швейцарцами.