Сборная США в пятый раз стала чемпионом мира по водному поло среди женщин

Победой сборной США над командой Испании со счётом 13:6 в финале женского ватерпольного турнира завершился 15-й день чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Американки завоевали пятое золото на чемпионатах мира.
Напомним, что ранее в матче за бронзовые медали сборная России обыграла команду Канады со счётом 11:9 и в пятый раз в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира.
Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия
Водное поло. Женщины
1. США.
2. Испания.
3. Россия.
Российские ватерполистки завоевали бронзу на чемпионате мира в Будапеште