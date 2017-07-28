Сборная США в пятый раз стала чемпионом мира по водному поло среди женщин

Победой сборной США над командой Испании со счётом 13:6 в финале женского ватерпольного турнира завершился 15-й день чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Американки завоевали пятое золото на чемпионатах мира.

Напомним, что ранее в матче за бронзовые медали сборная России обыграла команду Канады со счётом 11:9 и в пятый раз в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия

Водное поло. Женщины

1. США.

2. Испания.

3. Россия.