Сборная РФ — 3-я в медальном зачёте после 15-го дня ЧМ по водным видам спорта

В 15-й день чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) спортсмены сборной России завоевали пять медалей – три золота, серебро и бронзу. Чемпионами мира стали пловцы Юлия Ефимова (200 м, брасс), Евгений Рылов (200 м, спина) и Антон Чупков (200 м, брасс). Серебряную медаль российская команда завоевала в мужской эстафете вольным стилем 4х200 м. Бронзовыми призёрами первенства планеты стали российские ватерполистки.

В общекомандном медальном зачёте после 15-го дня на первое место вышли американцы, в активе которых 12 золотых, 12 серебряных и восемь бронзовых медалей. На втором месте – команда Китая (12-11-6). Третью строчку сохраняют за собой российские спортсмены (11-4-7).