Шкарин: Леонов стал тренером, но все по-прежнему зовут его «кэпом»

Капитан сборной России Антон Шкарин после победы над командой Греции со счётом 9:0 в матче этапа Евролиги в Москве прокомментировал ход встречи и рассказал о роли капитана.

«Соперник очень слабо играл в обороне, позволял нам создавать много моментов, поэтому и такой крупный счёт. Но при этом запас голов на будущее у нас остался. Честно говоря, за счётом особо не следил. Лично мне было непринципиально, забьём мы девять голов или десять. Хотелось только, чтобы все игроки забили. Насколько я понимаю, у нас из полевых не забили только Шишин и Романов – все остальные сумели отметиться голами.



Что касается роли капитана, то все ребята полностью меня поддерживают. Так что адаптироваться было нетрудно. Я уже привык, что должен как член коллектива донести до игроков какие-то слова, которые не удаётся донести тренеру. Так делал Илья Леонов – настоящий пример для меня, капитан на все времена. Даже сейчас, когда он уже находится в тренерском штабе, его никто не называет тренером, все по-прежнему зовут его «кэпом», — приводит слова Шкарина Beachsoccerrussia.ru.