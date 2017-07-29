Борисова: бронза ЧМ — это неплохо, но есть ещё золотая медаль

Российская ватерполистка Мария Борисова поделилась впечатлениями от победы над канадками в матче за бронзу чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Получить медаль в день рождения очень приятно. Мы переживали, как сложится игра. Но всё равно были уверены в себе, друг в друге, в команде. Спасибо девчонкам и тренерам за такой подарок. Я рада очень сильно. Весь матч был напряжённый. В предыдущих играх мы хорошо начинали, но в середине немного «подсаживались». В матче за бронзу мы не могли себе этого позволить. Надо было весь матч отыграть на высоком хорошем уровне. И я думаю, получилось.

Тренеры нам сказали забыть прошлую игру и настраиваться на следующую. Это всё-таки матч за медаль чемпионата мира. Нужно собраться, выйти всем вместе и победить. Конечно, бронза — это неплохо, но есть ещё золотая медаль, есть ещё золотая олимпийская медаль… Есть к чему стремиться. Надо к этому идти, больше работать", — приводит слова Борисовой агентство «Весь спорт».