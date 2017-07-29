Ефимова уступила только Кинг в квалификации ЧМ на дистанции 50 м брассом

Трёхкратная медалистка Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира россиянка Юлия Ефимова вышла в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 метров брассом со вторым временем – 29,99 секунды. Продолжит борьбу за награды и Наталья Иванеева, показавшая девятый результат — 30,81. Первенствовала в квалификации американка Лилли Кинг (29,76).

Полуфиналы на дистанции 50 метров брассом пройдут сегодня вечером, 29 июля, а медали будут разыграны 30 июля, в заключительный день соревнований.