Овчарова: глобальная мечта — стать олимпийской чемпионкой

Чемпионка России и Европы по женской борьбе Любовь Овчарова в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым поделилась ожиданиями от чемпионата в Париже.

«Моя глобальная мечта — стать олимпийской чемпионкой. По поводу чемпионата мира пока не хочу загадывать. У нас ещё не объявили состав, и я не уверена на 100 процентов, что поеду в Париж. С другой стороны, раньше времени не хочу говорить о призовом месте. Я сделаю всё по максимуму, чтобы завоевать медаль, но там уж как сложится», — рассказала Овчарова.