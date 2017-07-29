Дружинин не вышел в финал ЧМ по водным видам спорта в плавании на 1500 м кролем

Россиянин Илья Дружинин не смог пробиться в финал чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на 1500 метров вольным стилем. 19-летний волгоградец показал на предварительной стадии 13-й результат, преодолев дистанцию за 15:03.05. Лучшим в квалификации стал украинец Михаил Романчук (14:44.11).

Медали в этой дисциплине будут разыграны завтра, 30 июля.

Напомним, что ранее Юлия Ефимова и Наталья Иванеева вышли в полуфинал на дистанции 50 метров брассом, Григорий Тарасевич квалифицировался в полуфинал на 50-метровке на спине, а также сборная России в смешанной кролевой эстафете 4 х 100 метров пробилась в финал.