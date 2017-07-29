Мужская сборная России по водному поло заняла восьмое место на ЧМ в Будапеште

Мужская сборная России по водному поло завершила выступление на чемпионате мира по водным видам спорта в Венгрии, уступив в матче за седьмое место команде Австралии со счётом 7:10.

Подопечные Сергея Евстигнеева в 1/8 финала победили соперников из Испании, в четвертьфинале не смогли обыграть хозяев турнира, а в первом матче плей-офф за пятое-восьмое места уступили черногорцам. За золото поспорят сборные Венгрии и Хорватии.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Водное поло. Мужчины. Матч за седьмое место

Россия — Австралия — 7:10 (3:4, 2:2, 1:3, 1:1).