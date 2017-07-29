Иффланд выиграла ЧМ в Будапеште в хайдайвинге

Австралийка Рианна Иффланд победила в соревнованиях по хайдайвингу среди женщин на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Второе место заняла мексиканка Адриана Хименес, а замкнула тройку призёров белорусская прыгунья в воду Яна Нестерова.
Российские спортсменки в данном виде программы участия не принимали.
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Хайдайвинг. Женщины
1. Рианна Иффланд (Австралия) – 320,70.
2. Адриана Хименес (Мексика) – 308,90.
3. Яна Нестерова (Беларусь) – 303,95.