Убийца чемпиона по пауэрлифтингу осужден на 15 лет в Казахстане

В Кокшетау (Казахстан) огласили приговор убийце чемпиона мира по пауэрлифтингу среди юношей Евгения Галузинского, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда. На основании решения присяжных заседателей судья приговорил Марата Доспаева к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии максимального уровня безопасности. Еще двое участников преступления приговорены к двум годам колонии за хулиганство. Фигуранты дела должны также выплатить потерпевшей стороне 2,6 млн тенге.

Убийство произошло в ночь на 14 марта. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой был применён нож. Друг Галузинского успел вызвать скорую помощь и полицию. Группа нападавших, попытавшаяся скрыться с места преступления, была задержана, но от полученных ножевых ранений спортсмен скончался.

Галузинский был чемпионом мира среди юношей, призёром ЧМ среди юниоров, а также многократным чемпионом Казахстана по пауэрлифтингу.