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Ватерполисты Сербии завоевали бронзу ЧМ в Будапеште

29 июля 2017, суббота. 18:20. Другие

Мужская сборная Сербии по водному поло стала бронзовым призёром чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия). В поединке за третье место сербы нанесли поражение команде Греции со счётом 11:8.

Ранее в матче за седьмое место австралийцы взяли верх над россиянами — 10:7. Пятое место заняла команда Черногории, обыгравшая сборную Италии со счётом 5:4.

За золотые медали турнира поспорят команды Венгрии и Хорватии.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия
Водное поло. Мужчины
За седьмое место

Россия – Австралия – 7:10 (3:4, 2:2, 1:3, 1:1).

За пятое место

Италия – Черногория – 4:5 (1:1, 1:1, 2:3, 0:0).

За третье место

Сербия – Греция – 11:8 (5:3, 2:1, 3:3, 1:1).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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