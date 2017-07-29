Шёстрем завоевала золото ЧМ на дистанции 50 м баттерфляем

Спортсменка из Швеции Сара Шёстрем завоевала золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 50 метров баттерфляем. Второй финишировала Раноми Кромовиджожо из Нидерландов. Бронзовым призёром стала египтянка Фарида Осман. Второго и третьего призёров разделила 0,01 секунды.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия

Плавание. Женщины. Баттерфляй. 50 метров

1. Сара Шёстрем (Швеция) – 24,60.

2. Раноми Кромовиджожо (Нидерланды) – 25,38.

3. Фарида Осман (Египет) – 25,39.