Морозов финишировал 4-м на ЧМ в финале на 50 м кролем

Россиянин Владимир Морозов остался за чертой призёров чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште, финишировав четвёртым на дистанции 50 метров вольным стилем. В борьбе за бронзу Морозов уступил британцу Бенжамину Прауду 0,03 секунды. Победил американец Кейлеб Дрессел (21,15), серебро — у бразильца Бруно Фратуша (21,27).
Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия
Плавание. Мужчины. Вольный стиль. 50 метров
1. Кейлеб Дрессел (США) – 21,15.
2. Бруно Фратуш (Бразилия) – 21,27.
3. Бенджамин Прауд (Великобритания) – 21,43.
4. Владимир Морозов (Россия) – 21,46.