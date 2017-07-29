Морозов: это шестое подряд четвёртое место — проклятье какое-то

Россиянин Владимир Морозов занял четвертое место в финальном заплыве на 50 м кролем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. В борьбе за бронзу Морозов проиграл всего 0,03 секунды. Уверенную победу одержал американец Калеб Дрессел.

«Американец Дрессел всех удивил. Скорее всего, это будет следующий Майкл Фелпс в спринте. У меня непринципиально маленькое отставание. Что огорчает, так это шестое подряд четвёртое место. На Олимпиаде — два четвёртых. На чемпионате мира в Казани — два четвёртых, здесь, в Будапеште, — два четвёртых. Не понимаю, что происходит. Это проклятье какое-то.

Вчера у нас был очень удачный день: три золота подряд и серебро в эстафете. Такого не было еще в российском плавании. Хотелось помочь, добавить медаль. Но не получилось. Думаю, следующий сезон буду ориентироваться на «полтинник». А на мир и Олимпиаду буду готовить и сотню», — приводит слова Морозова «Российская газета».