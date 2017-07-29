Тарасевич не пробился в финал ЧМ в плавании на 50 метров на спине

Российский пловец Григорий Тарасевич не пробился в финальный заплыв чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия) в плавании на 50 метров на спине.

Лучшее время по сумме двух полуфинальных заплывов показал француз Камиль Лакур (24,30). Тарасевич выступал с ним в одном полуфинальном заплыве и уступил 0,56 секунды, заняв пятое место. В сводной таблице по итогам двух полуфиналов Тарасевич занял девятое место. Для того чтобы выйти в финал, россиянину не хватило 0,02 секунды.