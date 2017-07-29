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Гусева: тренер заставлял гандболисток чёрную икру есть — это был наш «допинг»

29 июля 2017, суббота. 21:14. Другие

Советская гандболистка, двукратная бронзовая призёрка Олимпийских игр (1988 и 1992) Элина Гусева для проекта «Братство кольца» об истории Игр-1992 рассказала о том, как ей работалось с двумя тренерами национальной гандбольной сборной Александром Тарасиковым и Игорем Турчиным.

«Главный тренер Александр Тарасиков в 1992 году старался создать нам идеальные условия для подготовки. Он же тренировал «Кубань» и сборную в основном держал в Краснодаре. Мы жили в «Интуристе» и никаких проблем не испытывали. Кто обеспечивал финансирование, не знаю. Возможно, федерация, а может, и сам Тарасиков через личные связи деньги находил. Нас старались огораживать от всего, что происходило. Была обычная работа. Разве что в Новогорске были не так часто, как раньше – всего два или три раза. А хаос был в том, что к игрокам постоянно подходили представители разных клубов, предлагали подписать контракты.

Игорь Турчин в 1988 году не поставил меня и Наталью Гуськову на матч со сборной Южной Кореи, в котором решалась судьба золотых медалей. И сборная СССР в итоге проиграла и осталась на третьем месте.

Сильно ли Тарасиков и Турчин отличались как тренеры? Конечно, отличались. Турчин брал индивидуальными качествами игроков, старался отбирать в команду сильных и больших, у него была пара комбинаций, которые и в киевском «Спартаке» крутили. У Тарасикова больше было наигрышей, более разнообразная игра, в которую мы могли и своё что-то добавить. Александр Иванович нам это не запрещал.

Игорь Евдокимович на самом деле был золотым человеком вне площадки. И пошутит, и посмеётся, и проблемы игроков решит. У него все девчонки были обеспечены квартирами. Для сборной он тоже делал всё, когда был главным тренером. Тогда же национальная команда всегда базировалась в Киеве на базе «Святошин», хотя мы её называли «19-й километр». Там были фантастические условия, мы чёрную икру ложками ели. Турчин строго за этим следил – заставлял всех спортсменок её есть, это был наш «допинг». В выходные организовывал нам культурные мероприятия. И постоянно обхаживал гандболисток, предлагал переехать в Киев. Мне тоже последовало от него такое предложение. Но я отказалась», — сказала Гусева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

«В России сказали: «Не поможем». Устроилась в полицию — испанскую»
Она ела «допинг» ложками, будущая звезда ФК ЦСКА был её «ушами», её тренировал испанский физрук. Она – бронзовый призёр ОИ-92 Элина Гусева.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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29 июля 2017, суббота
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