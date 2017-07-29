Мужская сборная Хорватии стала чемпионом мира по водному поло, обыграв Венгрию

В финале мужского ватерпольного турнира на чемпионате по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) Сборная Хорватии одержала победу над командой Венгрии со счётом 8:6.
Ранее бронзовым призером стала сборная Сербии, российские ватерполисты заняли восьмое место.
Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия
Водное поло. Мужчины. Финал
Венгрия – Хорватия – 6:8 (0:4, 2:0, 2:2, 2:2).
Итоговая классификация
1. Хорватия.
2. Венгрия.
3. Сербия.
4. Греция.
5. Черногория.
6. Италия.
7. Австралия.
8. Россия.
Ватерполисты Сербии завоевали бронзу ЧМ в Будапеште