Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова выступит только в финале комбинированной эстафеты 4х100 м, которая завершит программу чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.



«С этим предложением главного тренера сборной России Сергея Колмогорова согласился личный тренер Ефимовой, главный тренер Efimova Team Андрей Ефимов. По расчётам Колмогорова, в финал команда сможет отобраться без Ефимовой, а сама Юля сможет сохранить силы на вечернюю часть финального дня чемпионата мира. В квалификации комбинированной эстафеты отрезок брассом проплывёт Наталья Иванеева», — сообщается на официальной странице спортсменки в «Фейсбуке».