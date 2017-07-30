Сборная РФ выиграла медальный зачет фестиваля в Дьёре, взяв 30 золотых наград

Победой сборной России в общекомандном медальном зачете завершился в Дьёре (Венгрия) летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сборная России завоевала 30 золотых, 19 серебряных, 12 бронзовых наград. Второе место заняла команда Италии (14-11-13), третьей стала сборная Венгрии (13-14-14).

В заключительный день россияне добавили в копилку 16 медалей – восемь золотых, шесть серебряных и две бронзовые.

Золото России принесли гимнасты Сергей Найдин (брусья), Александр Карцев (перекладина) и Ксения Клименко (бревно и вольные), гребцы Никита Бызов и Дмитрий Моргунов (200 м, байдарка-двойка) и Анастасия Важинская (200 м, каноэ-одиночка), теннисистки Элина Аванесян / Эвелина Сайфетдинова (парный разряд) и команда юношей по дзюдо.

Серебро завоевали теннисисты Егор Агафонов / Алибек Качмазов (парный разряд) и Эвелина Сайфетдинова (одиночный разряд), легкоатлетка Елена Куличенко (прыжки в высоту), гимнаст Александр Карцев (брусья), гребец Никита Бызов (200 м, байдарка-одиночка) и команда девушек по дзюдо.

Бронзу выиграли команды юношей и девушек по волейболу.