Биатлонистка Панфилова снова будет выступать за Украину

Биатлонистка Мария Панфилова, выступавшая ранее за сборные России, Украины и Беларуси, в новом сезоне планирует вновь выступать за украинскую команду. Информацию подтвердил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

«Да, действительно, Панфилова получила еще один шанс и сейчас серьезно тренируется. Вместе с остальным резервом Мария будет принимать участие в летнем чемпионате мира за сборную Украины. Посмотрим, у нас не такая большая скамейка запасных, и я думаю, что у нее все получится. Она никому не помешает, поэтому пусть доказывает, на что способна. Особенно после перехода в сборную Молдовы трех спортсменок Николая Зоца у нас не хватает тех, кто может выступать на этапах Кубка IBU.

Украинский паспорт Панфиловой был у нас, и белорусы уже дали разрешения на переход, поэтому проблем быть не должно. Сейчас она тренируется с резервной сборной Украины. По всем обследованиям она в порядке, очень мотивирована, лучше, чем когда была у нас первый раз», — приводит слова Брынзака Xsport.ua.

Панфилова в первый раз перешла в сборную Украины из российской команды в начале 2013 года и участвовала в Играх в Сочи. Летом 2014 года Мария неожиданно объявила о завершении карьеры, чтобы получить высшее образование, и пропустила сезон-2014/15. Но с лета 2015 года два сезона выступала за Беларусь.