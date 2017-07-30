В. Крышанов: сборная России должна была побеждать белорусов крупнее

Игрок сборной России по пляжному футболу Виктор Крышанов поделился впечатлениями от победы над командой Беларуси со счётом 3:2 в матче этапа Евролиги в Москве.

«Здорово, что выиграли второй матч кряду. Впечатления только положительные. Игра с белорусами была сложная. Мы играли с очень серьёзным соперником, тем более у этого матча была дополнительная подоплёка: нам было необходимо набирать очки. Удалось вытащить игру прежде всего за счёт опыта моих партнёров, которые уже перешли рубеж в 200 встреч в составе сборной. Хотя по игре, на мой взгляд, мы были сильнее и должны были побеждать более крупно.



У нас были хорошие моменты, но где-то песочек не за нас сыграл, не залетели верные голы. Такое случается. Мы свои моменты не реализовали, что привело к такой нервной концовке. Если бы забили при 2:0, то могли бы доигрывать встречу в более спокойной обстановке», — приводит слова Крышанова Beachsoccerrussia.