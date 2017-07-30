Американцы Шарра и Пост выиграли ЧМ по велоспорту BMX в Рок-Хилл

Американец Корбен Шарра победил на чемпионате мира по по велоспорту ВМХ в Рок-Хилл (США). Среди женщин первенствовала ещё одна хозяйка соревнований американка Элиз Пост.
Велоспорт BMX. Чемпионат мира. Рок-Хилл, США
Мужчины
1. Корбен Шарра (США) — 32,913.
2. Сильвен Андре (Франция) — 32,951.
3. Жорис Доде (Франция) — 33,891...
9. Евгений Комаров (Россия).
10. Евгений Клещенко (Россия)...
35. Александр Катышев (Россия).
Женщины
1. Элиз Пост (США) — 33,235.
2. Каролин Бьюкенен (Австралия) — 33,243.
3. Мариана Пахон (Колумбия) — 33,989...
10. Наталья Афремова (Россия)...
14. Ярослава Бондаренко (Россия)...
19. Светлана Адмакина (Россия).
20. Наталья Суворова (Россия).