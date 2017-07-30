Медведев поздравил Ефимову, Чупкова и Рылова с победами на ЧМ в Будапеште

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских пловцов Юлию Ефимову, Антона Чупкова и Евгения Рылова с завоеванием золотых медалей чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Выиграв заплыв на 200 метров, Вы стали пятикратной чемпионкой мира по плаванию. Пополнили внушительную коллекцию своих наград ещё одной медалью, которая подтвердила Ваше мастерство, профессионализм и талант. Ваше умение сконцентрироваться и доказать, что Вы – лучшая на планете. Пусть этот настрой на победу и олимпийское спокойствие всегда помогают Вам в спорте и в жизни. Желаю удачи и всего самого доброго», — говорится в телеграмме, отправленной Ефимовой по случаю победы на дистанции 200 метров брассом.

Ефимова завоевала золото ЧМ-2017 на дистанции 200 м брассом

«Вы принесли нашей стране первую медаль высшей пробы на чемпионате мира. Показали не только прекрасный результат, но и установили рекорд Европы. Золота в мужском плавании российские болельщики ждали целых 14 лет. И Вы их не подвели. Победа досталась Вам в упорной борьбе с достойными соперниками, тем весомей награда за труд и талант. Уверен, в Вашей спортивной биографии будет ещё немало ярких страниц. Желаю новых достижений», — поздравил премьер победителя в плавании на 200 метров на спине Евгения Рылова.

Рылов стал чемпионом мира в плавании на 200 метров на спине

«Талантливый пловец, бронзовый призёр Олимпиады в Рио, Вы вновь порадовали болельщиков и первым пришли к финишу на дистанции 200 метров брассом. Опередить сильных соперников Вам позволила прекрасная физическая подготовка, а также упорство, сила духа и воля к победе. Уверен, гимн России будет ещё не раз звучать в Вашу честь, вдохновляя на новые рекорды. Желаю Вам успехов и всего наилучшего», — говорится в поздравлении чемпиону мира в плавании на 200 метров брассом Антону Чупкову.