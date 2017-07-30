Россияне с третьим временем вышли в финал ЧМ в комбинированной эстафете 4х100 м

Мужская сборная России вышла в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) в комбинированной эстафете 4х100 метров с третьим временем. В квалификации за российскую команду плыли Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Даниил Пахомов и Данила Изотов, показавшие результат 3.32,12. Лучшими на предварительной стадии стали представители сборной США, преодолевшие дистанцию за 3.29,66.

Обладатели наград в этом виде программы определятся вечером 30 июля. Отметим, что чемпионат мира завершается сегодня, 30 июля.