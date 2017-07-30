Бегун Никитин и метатель диска Худяков выиграли ЧР по лёгкой атлетике

В Жуковском завершился чемпионат России по лёгкой атлетике. В последний день соревнований Владимир Никитин завоевал золотую медаль в беге на 1500 метров, сборные Ульяновской области и Санкт-Петербурга выиграли эстафеты 4х100 и 4х400 метров соответственно, а Алексей Худяков первенствовал в метании диска.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Жуковский
Мужчины
1500 м
1. Владимир Никитин – 3.37,14.
2. Евгений Кунц – 3.40,10.
3. Егор Николаев – 3.41,55.
Эстафета 4х100 м
1. Ульяновская область – 39,90.
2. Краснодарский край – 39,95.
3. Санкт-Петербург – 40,09.
Эстафета 4х400 м
1. Санкт-Петербург – 3.04,72.
2. Пермская область – 3.06,45.
3. Иркутская область – 3.06,68.
Метание диска
1. Алексей Худяков – 63,13 м.
2. Глеб Сидорченко – 61,48 м.
3. Виктор Бутенко – 61,40 м.