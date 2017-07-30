Бегун Никитин и метатель диска Худяков выиграли ЧР по лёгкой атлетике

В Жуковском завершился чемпионат России по лёгкой атлетике. В последний день соревнований Владимир Никитин завоевал золотую медаль в беге на 1500 метров, сборные Ульяновской области и Санкт-Петербурга выиграли эстафеты 4х100 и 4х400 метров соответственно, а Алексей Худяков первенствовал в метании диска.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Жуковский

Мужчины

1500 м

1. Владимир Никитин – 3.37,14.

2. Евгений Кунц – 3.40,10.

3. Егор Николаев – 3.41,55.



Эстафета 4х100 м

1. Ульяновская область – 39,90.

2. Краснодарский край – 39,95.

3. Санкт-Петербург – 40,09.



Эстафета 4х400 м

1. Санкт-Петербург – 3.04,72.

2. Пермская область – 3.06,45.

3. Иркутская область – 3.06,68.



Метание диска

1. Алексей Худяков – 63,13 м.

2. Глеб Сидорченко – 61,48 м.

3. Виктор Бутенко – 61,40 м.