175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Погосов: самым страшным оружием должен быть язык. Или фехтовальная сабля

30 июля 2017, воскресенье. 16:38. Другие

Советский и украинский фехтовальщик Георгий Погосов, победивший в составе Объединённой команды в командном турнире саблистов на Олимпиаде-1992 в Барселоне, в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину поделился своим взглядом на конфликт в Нагорном Карабахе и отношения между Россией и Украиной.

«Людям даны мозги, чтобы думать, и язык, чтобы излагать свои мысли. Не думаю, что руки даны, чтобы ими бить по лицу. Они должны работать и делать полезные вещи. Мне не по душе, когда в руки берётся оружие вместо того, чтобы разговаривать и решать спорные вопросы миром. Это всё неправильно. Нельзя допускать гибель людей в мирное время. В истории было много ужасных примеров. Я принимаю всё очень близко к сердцу. Самым страшным оружием должен быть язык. Или фехтовальная сабля.

Некоторые мои коллеги начинают делать какие-то заявления, писать мемуары с политическим подтекстом. А через несколько лет ситуация поменяется – тогда им придётся менять свою позицию, свои взгляды? Да это же смешно! Я стараюсь от этого отстраняться даже в кухонных разговорах. Например, мой близкий друг Сергей Коряжкин, многократный чемпион мира и серебряный призёр Сеула, который не нашёл работу в России и уехал в Таиланд, всегда обрывает тех, кто пытается в разговоре переключиться на политику. Мы все за мир и дружбу. Ничего не меняется. Общаемся на понятном языке, где бы мы ни находились», — рассказал Погосов.

«Я вложил частицу души в сына Стива Джобса. Мы ещё встретимся»
Призовая «Ока» от президента страны, карточная игра для семьи миллиардера, выступления в магазинах США – чемпиону ОИ-92 есть что вспомнить.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Братство Конца. История летней Олимпиады-1992
Новости. Другие
30 июля 2017, воскресенье
16:43 Аргентинский пловец Найдич сдал положительный допинг-тест на ЧМ в Будапеште
16:38 Погосов: самым страшным оружием должен быть язык. Или фехтовальная сабля
15:53 Коробкина и Нидбайкина — чемпионки России по лёгкой атлетике
15:38 Бегун Никитин и метатель диска Худяков выиграли ЧР по лёгкой атлетике
14:35 Лобуа — чемпион мира в хайдайвинге, Федотов — 13-й, Сильченко — 15-й
13:58 Климов — третий в стрельбе из пистолета с 25 м на ЧЕ в Баку
12:07 Россияне с третьим временем вышли в финал ЧМ в комбинированной эстафете 4х100 м
12:02 Гусейнов выиграл юношеский ЧЕ по вольной борьбе в весе до 50 кг
11:51 Россиянки без Ефимовой вышли в финал комбинированной эстафеты 4х100 м на ЧМ
10:38 Медведев поздравил Ефимову, Чупкова и Рылова с победами на ЧМ в Будапеште
10:26 Американцы Шарра и Пост выиграли ЧМ по велоспорту BMX в Рок-Хилл
10:00 Устюгов: при таких условиях, как у норвежцев, россияне стали бы лучшими в мире
09:54 В. Крышанов: сборная России должна была побеждать белорусов крупнее
00:53 Биатлонистка Панфилова снова будет выступать за Украину
00:36 Станкович: противостояние России и Швейцарии — классика пляжного футбола
00:28 Лихачёв: в матче со Швейцарией стоит ожидать обилия симуляций от соперника
00:17 Сборная РФ выиграла медальный зачёт фестиваля в Дьёре, взяв 30 золотых наград
29 июля 2017, суббота
23:57 Ефимова выступит только в финале комбинированной эстафеты 4х100 м
23:24 Мужская сборная Хорватии стала чемпионом мира по водному поло, обыграв Венгрию
23:10 IAAF включила 19 россиян в список участников ЧМ по лёгкой атлетике
22:17 Сборная РФ — 3-я в медальном зачёте перед заключительным днём ЧМ в Будапеште
21:54 Словак Саган победил на 1-м этапе веломногодневки «Тур Польши»
21:34 Крашенинников: в матче с Беларусью выбора у РФ не было — Суперфинал на кону
21:14 Гусева: тренер заставлял гандболисток чёрную икру есть — это был наш «допинг»
20:43 Сборная США выиграла смешанную кролевую эстафету 4х100 м с рекордом мира
20:21 Ледеки стала 14-кратной чемпионкой мира по плаванию, выиграв финал на 800 м
20:15 Сборная России по пляжному футболу обыграла Беларусь на этапе Евролиги в Москве
20:07 Тарасевич не пробился в финал ЧМ в плавании на 50 метров на спине
20:00 Шведка Шёстрем установила на ЧМ мировой рекорд в плавании на 50 м кролем
19:52 Морозов: это шестое подряд четвёртое место — проклятье какое-то
19:33 Американец Дрессел завоевал золото ЧМ в плавании на 100 м баттерфляем
19:14 Ефимова вышла в финал ЧМ на дистанции 50 м брассом со вторым временем
19:01 Устинова стала седьмой на ЧМ на дистанции 200 м на спине
18:51 Морозов финишировал 4-м на ЧМ в финале на 50 м кролем
18:44 Шёстрем завоевала золото ЧМ на дистанции 50 м баттерфляем
18:20 Ватерполисты Сербии завоевали бронзу ЧМ в Будапеште
17:38 «Броненосец» финиширует третьим в заключительный день 5-го этапа 52 Super Series
17:27 Убийца чемпиона по пауэрлифтингу осужден на 15 лет в Казахстане
16:04 Очевидец убийства Власко: сначала подумали, что Юру застрелили
14:54 Иффланд выиграла ЧМ в Будапеште в хайдайвинге
14:45 Шихов — бронзовый призёр юниорского ЧЕ по пулевой стрельбе в Баку
14:22 Мужская сборная России по водному поло заняла восьмое место на ЧМ в Будапеште
14:01 Дружинин не вышел в финал ЧМ по водным видам спорта в плавании на 1500 м кролем
13:56 Овчарова: глобальная мечта — стать олимпийской чемпионкой
12:50 Россияне вышли в финал смешанной эстафеты 4х100 м вольным стилем на ЧМ
Все новости RSS
Партнерский контент