Погосов: самым страшным оружием должен быть язык. Или фехтовальная сабля

Советский и украинский фехтовальщик Георгий Погосов, победивший в составе Объединённой команды в командном турнире саблистов на Олимпиаде-1992 в Барселоне, в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину поделился своим взглядом на конфликт в Нагорном Карабахе и отношения между Россией и Украиной.

«Людям даны мозги, чтобы думать, и язык, чтобы излагать свои мысли. Не думаю, что руки даны, чтобы ими бить по лицу. Они должны работать и делать полезные вещи. Мне не по душе, когда в руки берётся оружие вместо того, чтобы разговаривать и решать спорные вопросы миром. Это всё неправильно. Нельзя допускать гибель людей в мирное время. В истории было много ужасных примеров. Я принимаю всё очень близко к сердцу. Самым страшным оружием должен быть язык. Или фехтовальная сабля.



Некоторые мои коллеги начинают делать какие-то заявления, писать мемуары с политическим подтекстом. А через несколько лет ситуация поменяется – тогда им придётся менять свою позицию, свои взгляды? Да это же смешно! Я стараюсь от этого отстраняться даже в кухонных разговорах. Например, мой близкий друг Сергей Коряжкин, многократный чемпион мира и серебряный призёр Сеула, который не нашёл работу в России и уехал в Таиланд, всегда обрывает тех, кто пытается в разговоре переключиться на политику. Мы все за мир и дружбу. Ничего не меняется. Общаемся на понятном языке, где бы мы ни находились», — рассказал Погосов.