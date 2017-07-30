Аргентинский пловец Найдич сдал положительный допинг-тест на ЧМ в Будапеште

Аргентинский пловец Мартин Найдич стал первым участником чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште, сдавшим положительный допинг-тест. Международная федерация плавания пока не отстранила спортсмена, но Федерация плавания Аргентины решила снять его с заплыва на 1500 метров. Ранее он выступил на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем.

«Я расстроен и жду дополнительной информации от FINA. Это очень неприятная ситуация, в которой меня успокаивает только то, что я никогда сознательно не употреблял запрещённые препараты», — приводит слова Найдича Inside the Games.