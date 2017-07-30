Ефимова взяла серебро ЧМ на 50 м брассом, Кинг выиграла с мировым рекордом

Американка Лилли Кинг выиграла финальный заплыв на 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште с новым рекордом мира – 29,40 секунды. Серебряную медаль завоевала пятикратная чемпионка мира россиянка Юлия Ефимова, которая выиграла свою 13-ю медаль чемпионатов мира. Бронзовым призером стала еще одна американка Кэти Мейли.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия

Плавание. Женщины. Брасс, 50 м

1. Лилли Кинг (США) – 29,40.

2. Юлия Ефимова (Россия) – 29,57.

3. Кэти Мейли (США) – 29,99.