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Ефимова взяла серебро ЧМ на 50 м брассом, Кинг выиграла с мировым рекордом

30 июля 2017, воскресенье. 18:41. Другие

Американка Лилли Кинг выиграла финальный заплыв на 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште с новым рекордом мира – 29,40 секунды. Серебряную медаль завоевала пятикратная чемпионка мира россиянка Юлия Ефимова, которая выиграла свою 13-ю медаль чемпионатов мира. Бронзовым призером стала еще одна американка Кэти Мейли.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия
Плавание. Женщины. Брасс, 50 м

1. Лилли Кинг (США) – 29,40.
2. Юлия Ефимова (Россия) – 29,57.
3. Кэти Мейли (США) – 29,99.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Юлия Ефимова
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30 июля 2017, воскресенье
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