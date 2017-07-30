Сборная России по пляжному футболу обыграла Швейцарию и выиграла этап Евролиги

Победой сборной России завершился в Москве третий этап Евролиги-2017 по пляжному футболу. Подопечные Михаила Лихачёва перед своими болельщиками одержали третью победу кряду, переиграв команду Швейцарии со счётом 7:4. Хет-трик в составе сборной России оформил Алексей Макаров, в составе швейцарцев трижды отличился Деян Станкович.

Сборная России выиграла домашний этап Евролиги и решила задачу выхода в Суперфинал.



Пляжный футбол. Евролига-2017. Третий этап. Москва, Россия

Дивизион А. Третий тур

Россия — Швейцария — 7:4 (3:2, 2:2, 2:0).