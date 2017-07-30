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Палтриньери стал чемпионом мира в плавании на 1500 м кролем

30 июля 2017, воскресенье. 20:09. Другие

В заключительный день чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) золотую медаль в плавании на 1500 метров вольным стилем завоевал итальянский спортсмен Грегорио Палтриньери с результатом 14.35,85. Немногим более секунды уступил победителю украинец Михаил Романчук, ставший серебряным призёром. Третье место занял австралиец Мэк Хортон.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт, Венгрия
Плавание. Мужчины. Вольный стиль, 1500 м

1. Грегорио Палтриньери (Италия) – 14.35,85
2. Михаил Романчук (Украина) – 14.37,14
3. Мэк Хортон (Австралия) – 14.47,70

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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