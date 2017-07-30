Сборная РФ стала 3-й в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта в Будапеште

Сборная России заняла третье место в общекомандном медальном зачёте чемпионата мира по водным видам спорта, который завершился в Будапеште (Венгрия). На счету российских спортсменов 25 наград, 11 из которых золотые. В заключительный день соревнований Юлия Ефимова стала серебряным призёром на дистанции 50 м брассом, а сборные России завоевали серебро (женщины) и бронзу (мужчины) в комбинированных эстафетах 4х100 м.

Первое место в медальном зачёте заняла команда США, в активе которой 46 медалей (21 золотая, 12 серебряных и 13 бронзовых). Вторыми стали китайцы 30 (12-12-6). Третьими – россияне – 25 (11-6-8).

Отметим, что в плавании сборная России поделила третье место с китайцами, завоевав 10 наград (3-3-4). В активе ставших вторыми британцев только 7 медалей (4-1-2). Американцы в плавании завоевали 38 медалей, 18 из которых золотые.

В прыжках в воду россияне с 5 медалями (включая одно золото) стали вторыми после китайцев. В соревнованиях по синхронному плаванию россиянам, завоевавшим 8 наград, 7 из которых золотые, вновь не было равных.