Мужская сборная России по гандболу стала восьмой на ЧМ U21

В матче за седьмое место молодёжного чемпионата мира U21 мужская сборная России уступила команде Туниса со счётом 21:36 (9:18). В составе российской команды более двух мячей забросили лишь два гандболиста: Михаил Виноградов (7 голов) и Тимофей Масленников (4).

Сборная России завершила турнир на восьмом месте. Россияне одержали три победы, один раз сыграли вничью и пять раз проиграли. Лучшими снайперами в составе сборной России на турнире стали Дмитрий Санталов (42 мяча после 81 броска), Руслан Дашко (42/85), Тимофей Масленников (40/53).

Несмотря на неудачное завершение турнира, сборная России впервые с 2001 года попала в восьмёрку лучших на молодёжном чемпионате мира U21.