Фесикова: как капитан скажу, в сборной РФ по плаванию сложилась отличная команда

Вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира 2011 года Анастасия Фесикова прокомментировала серебро женской сборной России в комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ-2017 в Будапеште, которое стало для неё первой медалью после рождения сына Максима.

«Конечно, тяжело было. Я плыла и думала: «Юля Ефимова, стой, я плыву». Вспоминала и фальстарт при передаче эстафеты на чемпионате Европы в 2010 году, и то, что в Барселоне-2013, когда девчонки выиграли бронзу, меня не было в составе. Но сегодня всё удалось. Юля сказала: «Мы вместе сделали это!» Показали тот результат, на который настраивались. И ребята молодцы, взяли бронзу в комбинированной эстафете, поставили такой восклицательный знак в нашем выступлении на чемпионате.

У нас сложилась отличная команда. Пользуясь случаем, как капитан, хочу поздравить всех. У меня лучшие ребята. У нас в команде царят спокойствие и идиллия. Никто никому не мешает. Все, наоборот, поддерживают друг друга, помогают, болеют. Тренеры отличные, сами спортсмены сдружились. Сейчас одна из лучших команд, которая была за всё время», — приводит слова Фесиковой «Российская газета».