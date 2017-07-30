Сборная России выиграла Всемирные игры в общекомандном медальном зачёте

Российские спортсмены победили в медальном зачёте Всемирных игр, которые прошли во Вроцлаве (Польша), завоевав 28 золотые, 21 серебряную и 14 бронзовых наград. Второе место в медальном зачёте заняла команда Германии (18-10-14), третьими стали итальянцы (16-13-13). По общему количеству наград первые – россияне (63), вторые – французы (43), третье место поделили итальянцы и немцы (по 42).

В заключительный день соревнований россияне завоевали шесть медалей в турнире по тайскому боксу. Чемпионкой стала Светлана Винникова (до 60 кг), серебро завоевали Валерия Дроздова (до 54 кг), Александр Абрамов (до 57 кг) и Владимир Кузьмин (до 67 кг), бронзу – Асланбек Зикреев (до 54 кг) и Иван Григорьев (до 75 кг).