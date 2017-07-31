Сборная России выиграла медальный зачет Сурдлимпийских игр

Российские спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете Сурдлимпийских игр в Самсуне (Турция). Сборная России завоевала 199 наград (85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую). Это в два раза больше, чем у команды Украины, занявшей второе место — 99 (21-42-36), третьей стала сборная Южной Кореи — 52 (18-20-14).

В заключительный соревновательный день российские спортсмены завоевали четыре медали в соревнованиях по тхэквондо. Чемпионами стали Александр Баркалов (весовая категория свыше 80 кг) иМарина Дроздова (до 57 кг). Серебряные медали завоевали Эвелина Карпинская (до 49 кг) и Шамиль Исаков (до 80 кг).