Морозевич сыграл вничью с Георгиадисом на шахматном турнире в Биле

В шестом туре гроссмейстерского турнира, проходящего в рамках традиционного фестиваля в Биле, Руслан Пономарев обыграл Давида Навару, Пентала Харикришна нанес поражение Хоу Ифань, Рафаэл Ваганян выиграл у Ноэля Штудера. Еще две партии завершились вничью.

Результаты партий 6-го тура

Нико Георгиадис (Швейцария) — Александр Морозевич (Россия) — 0,5:0,5.

Этьен Бакро (Франция) – Петер Леко (Венгрия) – 0,5:0,5.

Пентала Харикришна (Индия) – Хоу Ифань (Китай) – 1:0.

Руслан Пономарев (Украина) – Давид Навара (Чехия) – 1:0.

Рафаэл Ваганян (Армения) – Ноэль Штудер (Швейцария) – 1:0.

Положение после 6-го тура

1. Этьен Бакро — 4,5.

2-3. Руслан Пономарев, Пентала Харикришна — по 4.

4-5. Хоу Ифань, Нико Георгиадис — по 3,5.

6. Александр Морозевич – 3.

7. Петер Леко — 2,5.

8-9. Давид Навара, Рафаэл Ваганян — по 2.

10. Ноэль Штудер — 1.