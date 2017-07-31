Морозевич сыграл вничью с Георгиадисом на шахматном турнире в Биле

В шестом туре гроссмейстерского турнира, проходящего в рамках традиционного фестиваля в Биле, Руслан Пономарев обыграл Давида Навару, Пентала Харикришна нанес поражение Хоу Ифань, Рафаэл Ваганян выиграл у Ноэля Штудера. Еще две партии завершились вничью.
Результаты партий 6-го тура
Нико Георгиадис (Швейцария) — Александр Морозевич (Россия) — 0,5:0,5.
Этьен Бакро (Франция) – Петер Леко (Венгрия) – 0,5:0,5.
Пентала Харикришна (Индия) – Хоу Ифань (Китай) – 1:0.
Руслан Пономарев (Украина) – Давид Навара (Чехия) – 1:0.
Рафаэл Ваганян (Армения) – Ноэль Штудер (Швейцария) – 1:0.
Положение после 6-го тура
1. Этьен Бакро — 4,5.
2-3. Руслан Пономарев, Пентала Харикришна — по 4.
4-5. Хоу Ифань, Нико Георгиадис — по 3,5.
6. Александр Морозевич – 3.
7. Петер Леко — 2,5.
8-9. Давид Навара, Рафаэл Ваганян — по 2.
10. Ноэль Штудер — 1.