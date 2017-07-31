Сальников: пловцы РФ взбудоражили весь мир такими результатами на ЧМ

Президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников подвел итоги выступления сборной России по плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта, который завершился в Будапеште.

«Сборная России по плаванию завоевала десять медалей. Каждый вносил свой вклад. Было пару деревянных медалей, со слезами. Это обидно, досадно. Но не так, как, допустим, было на домашнем чемпионате мира 2015 года в Казани, когда основных наград было меньше. Под занавес турнира мы взяли три медали, в пятницу было три „золота“. Чемпионат удался. Спасибо всем, кто поддерживал, верил, болел. Для российского плавания эти победы очень важны. Взбудоражили весь мир такими результатами. Все до сих пор ходят в недоумении: „Как это все нам удалось?!“

Эти победы не возникли на пустом месте. Во-первых, это кропотливая работа наших тренеров, которые продемонстрировали всему миру, что они не хуже иностранцев. Для них это успех и признание. Они подготовили чемпионов мира. Во-вторых, команда сплотилась, выступила очень достойно. Все ребята проявили себя максимально. Кстати, здесь же, в Венгрии, юноши выступали на олимпийском фестивале. Постоянно посылали нам подарки в виде золотых медалей и теплых слов в смсках. Это тоже сыграло свою роль. Они хотели своим выступлением подарить ту энергию основному составу, за который мы болеем. Хочется сказать много, но уверен, то направление, которое мы выбрали для развития плавания в юношеской команде, правильное. Те ребята, которые пришли оттуда, уже показывают взрослые результаты. Ветераны тоже молодцы, справились со своей задачей, продемонстрировали хорошие секунды. Уверен, что все показанные результаты закономерны и в дальнейшем мы будем придерживаться того же пути», — приводит слова Сальникова «Российская газета».