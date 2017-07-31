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Сергей Карякин во второй раз стал отцом

31 июля 2017, понедельник. 04:45. Другие

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что стал отцом. Супруга Галия подарила ему сына 27 июля.

«На выписку я снова не успел, хорошо, что успел познакомиться! Младший сын родился 27 июля! Спасибо супер-маме», — написал Карякин на своей странице в «Твиттере».

Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».

Этот ребёнок стал для Сергея и Галии вторым. Первый сын, Алексей, родился в 2015 году.

Красота дня. Галия Карякина – надёжная опора шахматиста
За шахматиста Сергея Карякина переживают тысячи людей по всему миру. А на днях в Нью-Йорк приехала и главная его болельщица – жена Галия.

Ранее Сергей Карякин сообщил, что планирует выступить на Кубке мира, который пройдёт в сентябре в Тбилиси. Напомним, что Сергей является действующим обладателем КМ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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