Бухонова завоевала серебро в «ските» на юниорском чемпионате Европы в Баку

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе. В «ските» россиянки Альбина Шакирова, Надежда Коновалова и Анастасия Крахмалёва заняли пятое место в командном турнире. В личном Шакирова стала 20-й. Среди юниорок россиянка Елена Бухонова завоевала серебро в личном первенстве и в команде с Алиной Фазылзяновой и Маргаритой Геворкян.



Стендовая стрельба. Чемпионат Европы. Баку

Женщины. «Скит». Личный турнир

1. Люси Анастасиу (Франция) – 50 (перестрелка – 16).

2. Андри Элефтериу (Кипр) – 50 (15).

3. Кристина Венцель (Германия) – 39…

20. Альбина Шакирова (Россия) – 62…

24. Надежда Коновалова (Россия) – 60…

27. Анастасия Крахмалёва (Россия) – 59.

Командный зачёт

1. Германия – 198.

2. Италия – 195.

3. Кипр – 190…

5. Россия (Альбина Шакирова, Надежда Коновалова, Анастасия Крахмалёва) – 181.



Юниорки. «Скит». Личный турнир

1. Артемис Кефалиду (Греция) – 46.

2. Елена Бухонова (Россия) – 43.

3. Франческа дель Прете (Италия) – 35…

14. Алина Фазылзянова (Россия) – 57…

17. Маргарита Геворкян (Россия) – 55.

Командный зачёт

1. Италия – 182.

2. Россия (Елена Бухонова, Алина Фазылзянова, Маргарита Геворкян) – 172.

3. Германия – 169.