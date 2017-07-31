Бухонова завоевала серебро в «ските» на юниорском чемпионате Европы в Баку

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе. В «ските» россиянки Альбина Шакирова, Надежда Коновалова и Анастасия Крахмалёва заняли пятое место в командном турнире. В личном Шакирова стала 20-й. Среди юниорок россиянка Елена Бухонова завоевала серебро в личном первенстве и в команде с Алиной Фазылзяновой и Маргаритой Геворкян.
Стендовая стрельба. Чемпионат Европы. Баку
Женщины. «Скит». Личный турнир
1. Люси Анастасиу (Франция) – 50 (перестрелка – 16).
2. Андри Элефтериу (Кипр) – 50 (15).
3. Кристина Венцель (Германия) – 39…
20. Альбина Шакирова (Россия) – 62…
24. Надежда Коновалова (Россия) – 60…
27. Анастасия Крахмалёва (Россия) – 59.
Командный зачёт
1. Германия – 198.
2. Италия – 195.
3. Кипр – 190…
5. Россия (Альбина Шакирова, Надежда Коновалова, Анастасия Крахмалёва) – 181.
Юниорки. «Скит». Личный турнир
1. Артемис Кефалиду (Греция) – 46.
2. Елена Бухонова (Россия) – 43.
3. Франческа дель Прете (Италия) – 35…
14. Алина Фазылзянова (Россия) – 57…
17. Маргарита Геворкян (Россия) – 55.
Командный зачёт
1. Италия – 182.
2. Россия (Елена Бухонова, Алина Фазылзянова, Маргарита Геворкян) – 172.
3. Германия – 169.