Жеребченко: 20 лет приходилось себя в чём-то ограничивать, но оно того стоило

Чемпион мира 2017 года российский рапирист Дмитрий Жеребченко рассказал о своём пути к медали и поделился возможными способами популяризации фехтования.

«У меня путь к этой медали занял 20 лет. Не могу сказать, что у меня не было детства. Приходилось себя в чём-то ограничивать, но оно того стоило. Было много именитых спортсменов, которых нужно было преодолеть, но всё получилось.

Думаю, более частые трансляции помогут популяризации фехтования, хотя сейчас стали больше показывать различные турниры. Возможно, какие-то новое оснащение. Например, какие-то новые костюмы, чтобы часть, в которую нанесён укол, подсвечивалась. Это добавило бы зрелищности», — передаёт слова Жеребченко корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.