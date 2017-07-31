Михайлов: второе место в общекомандном зачёте ЧМ по фехтованию не беда

Президент федерации фехтования России Александр Михайлов на пресс-конференции, посвящённой итогам чемпионата мира 2017 года по фехтованию, который проходил в Лейпциге с 19 по 26 июля, рассказал о ситуации в сборной и о планах на будущее.

«Секрета никакого нет, заслуженная медаль Татьяны Гудковой. Она долга шла к ней. Да и я ждал эту награду. Победа, вызывающая только радость, возвращающая нашу женскую шпагу на былой уровень. Думаю, смена тренеров повлияла на результат. Итальянский тренер не мог руководить двумя коллективами. Теперь во главе мужской шпаги встал Александр Глазунов, и в этом виде у нас бронза. Второе место в общекомандном зачёте не беда. Идёт ротация спортсменов, команда новая, поэтому разочаровываться в том, что нет медалей в командных видах, не стоит.

Если говорить о результате Яны Егорян, то все знают, что у неё была травма. Она сама попросилась, тренировалась вполсилы. Конечно, в таком режиме сложно вести за собой команду. Но если бы она пропустила этот чемпионат, то потом бы ей было сложно восстановиться. Может ли повлиять возвращение Софьи Великой? Теоретически может. Если у неё получится растить детей, то возможно.

С оптимизмом смотрим в 2020 год. Планируем превзойти результат, показанный в Рио», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.