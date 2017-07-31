Ибрагимов: у меня не было выбора, мои родители — фехтовальщики

Бронзовый призёр чемпионата мира по фехтованию 2017 года Камиль Ибрагимов на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов прошедшего первенства мира в Лейпциге, рассказал о своём приходе в спорт и трудностях, с которым столкнулся на пути к медали.

«У меня даже не было выбора, у меня родители занимались фехтованием. Мне, как и Дмитрию Жеребченко, пришлось участвовать в предварительной стадии. Было очень сложно. Иногда проигрывал первую половину боя, но потом менял тактику и побеждал. Жаль, что не смог побороться за золото, как ребята, но всё равно очень рад этой бронзе.

Для популяризации фехтования нужно привлекать детей и развивать детское фехтование. Потянутся дети, а за ними пойдут и родители», — передаёт слова Ибрагимова корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.