Украинские легкоатлеты Шевченко и Быков хотят выступать за сборную РФ

Вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики, глава федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко сообщила, что украинские спортсмены — бегунья на средние дистанции Анжелика Шевченко и прыгун с шестом Георгий Быков — перебрались в Санкт-Петербург и хотят выступать за сборную России.

«Сейчас мы ждём решения украинской стороны. Анжелика последний раз выступала за Украину в 2012 году, Быков ещё раньше, поэтому оснований у Украины для отказа нам не должно быть. Оба эти спортсмена переехали в Санкт-Петербург. Анжелика вышла замуж за нашего бегуна Валентина Смирнова, Быков переехал к нам из Донецка. Окончательное решение по этим спортсменам будет принято в сентябре на заседании совета ФЛАУ», — цитирует Тарасенко ТАСС.