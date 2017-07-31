Олимпийская чемпионка саблистка Великая ждёт второго ребёнка

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов сообщил, что олимпийская чемпионка 2016 года в командном первенстве, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в личном первенстве, 7-кратная чемпионка мира и 11-кратная чемпионка Европы российская саблистка Софья Великая ждёт второго ребёнка.

«Может ли вернуться Софья Великая? Теоретически может. В ближайшее время она станет мамой. Если у неё получится растить двух детей и одновременно тренироваться, то всё возможно. Она очень целеустремлённый человек, заряжена на успех», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.