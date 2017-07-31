Смирнов: одна страна имеет 500 TUE, а мы 30. Это неправильно

Глава Независимой общественная антидопинговой комиссии Виталий Смирнов рассказал о поддержке со стороны правительства и президента РФ Владимира Путина, а также затронул тему терапевтических исключений.

«Весь этот год мы ощущали поддержку со стороны правительства, президента. Мы постоянно информировали президента РФ о том, что мы делаем. Мы регулярно проводили заседания, приглашали руководство Следственного комитета. Администрация президента очень помогала нам, и руководитель администрации, и помощник президента Игорь Левитин. Мы постоянно работали с ними, активно сотрудничали со всеми спортивными организациями, Паралимпийским комитетом России. Везде получали поддержку. Мы обязаны были контактировать и с ВАДА. Нам были предоставлены идеальные условия для работы.

Главным нашим итогом можно считать национальный план по борьбе с допингом, который был утверждён президентом и законодательством страны. Президент на последнем заседании поддержал предложение о том, чтобы комиссия продолжила работу.

Трудно сказать, сколько было проведено совещаний и встреч с ВАДА, но определённый прогресс есть. Мы получили право забора проб, этим занимается наше агентство. Рассчитываем, что в ближайшие месяцы получим признание нашего агентства. Лаборатория передана в ведение университета по аналогу других стран — США, Великобритании. Всё идёт в нужном направлении. Принят закон об уголовной ответственности. Я встречался с председателем ЮНЕСКО, он спрашивал, были ли уже следственные дела по допингу. Мы сказали, что закон не имеет обратной силы. Сейчас мы находимся в числе стран, у которых минимальное количество ошибок.

Одна страна имеет 500 терапевтических исключений, а мы 30. Это неправильно. Мы значительно уступили свои позиции в руководящих органах международных организаций. Там и решаются все эти списки. Это имеет большое значение. Есть очень много тем, над которыми нам самим надо работать. Наша главная задача — помогать спортсменам, тренерам, содействовать им", — цитирует Смирнова «Р-Спорт».