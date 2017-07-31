Команда Савелия Туманова победила в 6-й парусной регате серии “КоммерсантЪ”

В яхт-клубе Санкт-Петербурга прошли очередные гонки серии вечерних регат «КоммерсантЪ», участие в которых приняли семь экипажей. Всего было проведено четыре старта.

Победу одержала команда Савелия Туманова (Савелий Туманов, Алексей Черных, Алекс Алексеев, Владимир Чемакин, Сергей Топлыгин).

Второй стала команда «Ой, всё» (Дмитрий Захаров Елена Михайлова, Владимир Михайлов, Марина Седова-Бахенская, Елизавета Золотарёва, Марьяна Ильинова), третьей — команда «Рогатка пианистки» (Кирилл Силаев, Ирина Чернигова, Елена Бронская, Сергей Харченко, Елена Соловьёва).

Также была разыграна возможность принять участие в гонке катамаранов в акватории Невы, вместе со звёздным экипажем профессионалов, принимающих участие в международной регате Match Cup Russia. Финальная часть соревнований пройдёт с 4 по 6 августа на пляже Петропавловской крепости, а обладателем сертификата на гонку стал Алексей Шипула из команды «Морячки».

Гонки проходят еженедельно по четвергам в яхт-клубе Санкт-Петербурга (Лахта, ул. Береговая, 19А). Участие в них могут принять все желающие.