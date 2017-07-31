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Экипаж Самохина выиграл Открытый чемпионат России в классе яхт «Дракон»

31 июля 2017, понедельник. 17:16. Другие

В Санкт-Петербурге завершился Открытый чемпионат России по парусному спорту в классе яхт «Дракон». Золотые медали чемпионов страны завоевал экипаж Дмитрия Самохина, на втором месте оказалась команда Михаила Сенаторова, на третьем – Алексея Мурашкина.

Участие в соревнованиях приняли более 20 команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижнего Новгорода, Перми, Севастополя, Сочи, Тольятти.

«Шанс на победу у нас оставался только в том случае, если бы мы приходили в последней гонке первыми, а наши конкуренты при этом оказывались ниже второго места. Так всё и получилось! Мы выиграли, а на втором месте финишировала команда Василия Сенаторова. Примечательно, что всё решилось в последний момент – весьма интересно для тех, кто следил за ходом чемпионата.

Что помогло нам выиграть регату? Футболисты на такой вопрос обычно отвечают: мы забили больше, чем соперник. Мы просто лучше приходили, чем соперники. Очень важно было сегодня после первой гонки, после нашего шестого прихода, не растеряться, не предпринимать необдуманных действий. Вторую гонку постарались отгоняться максимально спокойно – получилось прийти третьими. Ну и в конце нам, считаю, повезло с тем, что на дистанции раздуло: мы такой ветер любим!" — сказал Самохин.

Итоговая классификация
1. Дмитрий Самохин (Андрей Кирилюк, Алексей Бушуев), RUS76 – 10 очков.
2. Михаил Сенаторов (Максим Семерханов, Александр Янин), RUS31 – 12.3. Алексей Мурашкин (Вадим Стаценко, Александр Шалагин), RUS12 – 13.
4. Василий Сенаторов (Игорь Ивашинцов, Александр Музыченко), RUS34 – 13.
5. Сергей Бородинов (Александр Миронов, Юрий Самойлов), RUS81 – 24.

Дополнительный зачёт «Classic»
1. Глеб Сулоев (Алексей Тотин, Сергей Дальнев), RUS11 – 46 очков.
2. Виктор Лось (Денис Карельский, Дмитрий Арсеньев), RUS22 – 57.
3. Сергей Бахарев (Левон Исаакян, Александр Лебедев), RUS84 – 68.

Видеообзор доступен в аккаунте Яхт-клуба Санкт-Петербурга в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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31 июля 2017, понедельник
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