Мутко призвал регионы дополнительно поощрить призёров юношеской Олимпиады

Российская сборная на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Дьёре (Венгрия), который прошёл с 23 по 30 июля, выиграла медальный зачёт, завоевав 30 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых медалей. Вице-премьер Виталий Мутко считает, что регионы должны дополнительно поощрить призёров соревнований.

«Или от Минспорта, или просьба от правительства будет каждому региону, чтобы они этих ребят отметили, поощрили. Какая-то форма поощрения будет обязательно. Скорее всего, это будет сделано на региональном уровне.

В победе в медальном зачёте российской сборной на фестивале ничего удивительного нет, потому что в России создана система подготовки олимпийского резерва, которая базируется на детских юношеских школах, специализированных школах, центрах олимпийской подготовки, миллиарды рублей ежегодно выделяются на их поддержку.

В ближайшее время правительство рассмотрит стратегию развития системы подготовки спортивного резерва. Думаем, что есть ещё здесь проблемы… Материальная база, зарплата тренеров, методики. Но в целом система работает, и на юношеском уровне у нас вопросов не возникает, мы мировые лидеры. Задача — довести этих ребят до сборных. Это и происходит, в разных видах спорта ребята продолжают на большом уровне выступать", — приводит слова Мутко «Интерфакс».