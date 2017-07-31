Рекордсмен мира в беге на 800 м Рудиша не выступит на ЧМ по лёгкой атлетике

Рекордсмен мира в беге на 800 метров, двукратный олимпийский чемпион (2012, 2016) и двукратный чемпион мира (2011, 2015) на этой дистанции кениец Дэвид Рудиша не выступит на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне из-за травмы. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в «Твиттере».

«С сожалением и грустью объявляю, что не приеду на чемпионат мира в Лондон из-за растяжения четырёхглавой мышцы бедра», — написал спортсмен.

Чемпионат мира — 2017 по лёгкой атлетике пройдёт в Лондоне с 4 по 13 августа.

Фото доступно в «Твиттере».